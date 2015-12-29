Het verhaal achter Dumbo

Het verhaal van Dumbo

Circuseigenaar Max Medici huurt de voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly en Joe in om voor een pasgeboren olifantje te zorgen. Door zijn veel te grote oren is het olifantje het lachertje van het toch al noodlijdende circus. Maar wanneer ze ontdekken dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een ongelofelijke comeback. De overtuigende ondernemer V.A. Vandevere werft het bijzondere olifantje voor zijn nieuwste, grootse entertainmentpark, Dreamland. Dumbo vliegt samen met de charmante en spectaculaire luchtkunstenaar Colette Marchant tot grotere hoogten, tot Holt erachter komt dat onder de laklaag van Dreamland alleen maar duistere geheimen schuilen.