Over Ons

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door The Walt Disney Company (Benelux) BV.

Asterweg 15S

1031 HL, Amsterdam, The Netherlands                     

Company Registration Number: 34076102

BTW nummer - The Walt Disney Company (Benelux) BV NL.00.79.59.928.B01.

Als u zich registreert op deze website worden uw persoonlijke gegevens beheerd en gecontroleerd door The Walt Disney Company Limited , een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel in 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE .

Help: support.disney.com/hc/nl
Contact: help@disney.co.uk
Company Registration Number 530.051
VAT number : 539293808

Als u vragen heeft kunt u ons schrijven op het hierboven vermelde adres.

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