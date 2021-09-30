Over Ons
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door The Walt Disney Company (Benelux) BV.
Asterweg 15S
1031 HL, Amsterdam, The Netherlands
Company Registration Number: 34076102
BTW nummer - The Walt Disney Company (Benelux) BV NL.00.79.59.928.B01.
Als u zich registreert op deze website worden uw persoonlijke gegevens beheerd en gecontroleerd door The Walt Disney Company Limited , een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel in 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE .
Help: support.disney.com/hc/nl
Contact: help@disney.co.uk
Company Registration Number 530.051
VAT number : 539293808
Als u vragen heeft kunt u ons schrijven op het hierboven vermelde adres.