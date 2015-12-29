**Tot 10 apparaten



Alle abonnementen kunnen reclame in live-entertainment (incl. herhalingen) en speciale evenementen, en voor en na afgespeelde titels bevatten, evenals bioscooptrailers, promoties van Disney-producten en -diensten, sponsorboodschappen en dergelijke. De video- en audiokwaliteit is afhankelijk van de internetverbinding, het apparaat en de configuratie van het platform. Klik hier voor meer informatie om te bevestigen dat de eigenschappen van het apparaat in overeenstemming zijn met jouw vereisten. Niet alle titels zijn beschikbaar in alle resoluties. Meer informatie.