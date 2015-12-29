Stream nieuwe Originals, blockbusters, bingewaardige series en meer
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Alles wat je moet weten over Disney+
Ontdek de beste verhalen van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu en meer op één plek. Lees verder en ontdek nog meer redenen om Disney+ te kijken.
Je kunt Disney+ kijken hoe je wilt op allerlei apparaten zoals je tv, laptop, tablet, telefoon of gameconsole. Bovendien kun je meerdere profielen instellen, zodat iedereen een persoonlijke kijkervaring heeft.
Ontdek nieuwe releases en kijk je oude favorieten opnieuw.
**Tot 10 apparaten
Alle abonnementen kunnen reclame in live-entertainment (incl. herhalingen) en speciale evenementen, en voor en na afgespeelde titels bevatten, evenals bioscooptrailers, promoties van Disney-producten en -diensten, sponsorboodschappen en dergelijke. De video- en audiokwaliteit is afhankelijk van de internetverbinding, het apparaat en de configuratie van het platform. Klik hier voor meer informatie om te bevestigen dat de eigenschappen van het apparaat in overeenstemming zijn met jouw vereisten. Niet alle titels zijn beschikbaar in alle resoluties. Meer informatie.
Dé plek om Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu en meer te streamen
Disney+ biedt entertainment voor ieder moment, waar je ook zin in hebt.
Alleen op Disney+
Onmisbare Originals, blockbusters en bingewaardige series voor eindeloos entertainment.
- Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke — De arrestatie van vlogger Ruby Franke wordt al snel een van de grootste verhalen in Amerika.
- Good American Family — Een echtpaar uit het Midden-Westen adopteert een meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei.
- The Bear — In seizoen vier wil het team niet alleen overleven, maar ook The Bear naar een hoger niveau tillen.
- Daredevil: Born Again — De blinde advocaat Matt Murdock en de voormalige maffiabaas Wilson Fisk liggen op ramkoers.
- High Potential — High Potential gaat over een vrijgezelle moeder die een gave heeft voor het oplossen van misdrijven.
- Paradise — De rust wordt bruut verstoord door een schokkende moord en een grootschalig onderzoek.
- Andor — Cassian Andor vervolgt het pad naar zijn heldhaftige rebellenlot.
- Tracker — Een survivalist zwerft rond en werkt voor beloningen, terwijl hij worstelt met zijn gebroken gezin.
- Captain America: Brave New World — Captain America onderzoekt een wereldwijd complot voordat het meesterbrein een conflict ontketent.
- Shōgun — Yoshii Toranaga vecht voor zijn leven, totdat een Europees schip strandt nabij een vissersdorpje.
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