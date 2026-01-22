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Gatto
In het nieuwe originele animatie-avontuur 'Gatto', vraagt de eigenwijze zwarte kat Nero zich af of hij wel de juiste levens heeft geleid nadat hij zich jarenlang een weg heeft gebaand door het doolhof van grachten in het bijgelovige Venetië. Hij staat bij Rocco, de katten-maffiabaas, in het krijt, dus staat Nero voor een dilemma. Hij moet een totaal onverwachte vriendschap aangaan die hem eindelijk naar zijn ware doel zal leiden, tenzij Venetië hem eerst klein krijgt. 'Gatto' werd geregisseerd door Enrico Casarosa en geproduceerd door Andrea Warren, het creatieve team achter Disney en Pixars Oscar®-genomineerde 'Luca'. 'Gatto' is vanaf 5 maart 2027 exclusief te zien in de bioscoop.
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Hexed
In de nieuwe magische coming-of-agefilm van Walt Disney Animation Studios, 'Disney's Hexed', ontdekt de impulsieve en excentrieke tiener Billie dat ze over geheime magische krachten beschikt. Zodra deze krachten ontketend zijn, sturen ze Billie op een spectaculaire reis, weg van huis en rechtstreeks naar Hexe, een gigantisch heksenrijk. Samen met haar moeder, Alice, met wie ze noodgedwongen moet samenwerken, ontrafelt ze de mysteries van hun familie, die de hele heksenwereld voorgoed zouden kunnen veranderen. Geregisseerd door Fawn Veerasunthorn en Jason Hand, met Josie Trinidad in co-regie, en geproduceerd door Roy Conli en Yvett Merino. 'Disney's Hexed' is vanaf 25 november 2026 exclusief te zien in de bioscoop.
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Toy Story 5
De oude speelgoedhelden zijn terug in Disney en Pixars “Toy Story 5” en ze maken kennis met iets nieuws - tech. Het werk van Buzz, Woody, Jessie en de rest van het speelgoed wordt stukken lastiger als ze het moeten opnemen tegen deze nieuwerwetse bedreiging van de speeltijd. “Toy Story 5” van regisseur Andrew Stanton, co-regisseur Kenna Harris en producent Lindsey Collins is in de bioscoop te zien vanaf 19 juni 2026.
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Vaiana
In "Vaiana," Disney's live action remake van het geliefde, Oscar®-genomineerde animatie-avontuur, beantwoord Vaiana de roep van de oceaan en zeilt voor het eerst voorbij het rif van haar eiland, Motunui. Samen met de beruchte halfgod Maui gaat ze op een onvergetelijke reis om de voorspoed van haar stam te herstellen. De film is geregisseerd door Emmy® and Tony Award® winnaar Thomas Kail ("Hamilton"). Bezoekers kunnen uitzien naar de prachtige beelden, klanken en liedjes van "Vaiana", exclusief in de bioscoop vanaf juli 2026.