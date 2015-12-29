The Nutcracker and the Four Realms: Ontdek de koninkrijken
Met de feestdagen genieten veel gezinnen van het legendarische verhaal van de Notenkraker, maar dit jaar kun je een gloednieuwe versie beleven en aan een meeslepend avontuur beginnen in een magische wereld vol schoonheid, magie en muizen.
In The Nutcracker and The Four Realms schittert Mackenzie Foy als de nieuwsgierige, vindingrijke Clara. Haar gezin staat voor hun eerste Kerst zonder moeder en Clara zelf gaat onbedoeld op reis, op zoek naar een sleutel die de harmonie kan herstellen in een instabiele wereld.
Via een mysterieuze gouden draad betreedt Clara een parallelle wereld met vier koninkrijken. Voorafgaand aan de release van de film nemen we alvast een spoilervrij kijkje…
Concept art van de Palace Kingdom uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Het paleis
Het voorportaal van de vier koninkrijken is het paleis. Het is het centrum van de film en het punt waarop de vier koninkrijken samenkomen. Anders dan de paleizen uit klassieke sprookjes, is het uiterlijk van dit paleis sterk beïnvloed door Russische vormgeving en architectuur.
In het paleis vind je de troonkamer met een doorgang naar elk rijk. Voordat Clara naar binnen mag, moet ze eerst voorbij Cavalier (Omid Djalili) en Harlequin (Jack Whitehall) zien te komen, de paleiswachters die liever hard weglopen van gevaar in plaats van erop afgaan.
Concept art van het Land van Bloemen uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Land van Bloemen
Het eerste wonderlijke koninkrijk is het Land van Bloemen, thuisbasis van imkers en boeren die meel en tarwe produceren.
Het koninkrijk is geïnspireerd door Nederlandse windmolens en zuid-Engelse dorpjes, en vol bloemen, fruit en groenten. Aan het hoofd staat Hawthorne (Eugenio Derbez), de koning van het Bloemenrijk. Hawthorne is emotioneel, flamboyant en enthousiast, en gaat het liefst elk conflict uit de weg. Hij heet Clara hartelijk welkom met een feest en veel pracht en praal.
Concept art van het Land van Sneeuwvlokken uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Land van Sneeuwvlokken
Dit koninkrijk vormt de thuisbasis van politici, ijsfabrikanten en mijnwerkers. Het lijkt op een reusachtig ijshotel met een vervoerssysteem dat voornamelijk bestaat uit rendiersleeën. Dit koninkrijk wordt geleid door Shiver (Richard E. Grant), een welgemanierde gentleman die veel aardiger is dan zijn ijzige buitenkant suggereert.
Concept art van het Land van Zoet uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Land van ZoetDit koninkrijk is de droom van elke zoetekauw, met muren van noga, dakpannen van chocolade en glas-in-loodramen van zuurtjes.
Het land is geïnspireerd door de Sugar Plum Fairy (Keira Knightley) die een gewaad van kristalsuiker draagt. Als de regentes van het rijk, en ook als vriendin van Clara's overleden moeder, heet ze Clara heel hartelijk welkom. Ze benoemt haar tot eregast tijdens een extravagant spektakel.
Het Vierde Koninkrijk
Terwijl het in de andere koninkrijken krioelt van de kleurrijke personages en ze stuk voor stuk een unieke omgeving hebben, is er één ding wat de bewoners verenigt - de angst voor het onheilspellende Vierde Koninkrijk.
Dit rijk werd ooit het Land van Vermaak genoemd, met een verlaten draaimolen en vergeten kermisterrein, en na een hevig conflict werd de leider verbannen. Met haar vurige rode haar, poppenachtige gezicht met barstjes en een leger muizen is Mother Ginger (Helen Mirren) een boosaardige tiran waar Clara het mogelijk tegen op moet nemen.