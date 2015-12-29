The Nutcracker and the Four Realms

Het paleis



Het voorportaal van de vier koninkrijken is het paleis. Het is het centrum van de film en het punt waarop de vier koninkrijken samenkomen. Anders dan de paleizen uit klassieke sprookjes, is het uiterlijk van dit paleis sterk beïnvloed door Russische vormgeving en architectuur.



In het paleis vind je de troonkamer met een doorgang naar elk rijk. Voordat Clara naar binnen mag, moet ze eerst voorbij Cavalier (Omid Djalili) en Harlequin (Jack Whitehall) zien te komen, de paleiswachters die liever hard weglopen van gevaar in plaats van erop afgaan.