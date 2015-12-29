7 dingen die je nog niet wist over Coco
Disney•Pixar’s Coco heeft zojuist de Academy Award® voor Beste animatiefilm en Beste originele nummer gewonnen.
Om de release op digitaal, Blu-Ray en DVD te vieren, hebben we een lijst met leuke feitjes over de geanimeerde film samengesteld:
1. In de straten van het Land van de doden liggen straatstenen in de vorm van botten
Kijk of je ze kunt vinden wanneer je de film kijkt.
2. Afrikaantjes zijn de enige levende planten die je in het Land van de doden tegenkomt
Het feit dat dit de enige levende planten in het Land van de doden zijn, onderscheidt het van The Land of the Living. Tijdens de reizen naar Mexico om onderzoek te doen, hebben de filmmakers geleerd dat de afrikaantjes een hele belangrijke rol spelen op de Dag van de Doden: ze leiden de geest van een geliefde naar huis. En daarnaast zijn de bloemen ook nog eens prachtig.
3. Dante is een Mexicaanse naakthond, de nationale hond van Mexico
Dante is het trouwe huisdier van Miguel in de film. Xolo-honden hebben bijna geen haar en missen vaak tanden waardoor hun tong uit de mond hangt. Lokale Xolo-honden zijn op bezoek bij Pixar geweest, zodat de animatoren de honden konden bestuderen.
4. Als je iemand in Coco gitaar ziet spelen, worden daadwerkelijk de juiste noten gespeeld
De animatoren waren in staat om het gitaarspel in de film authentiek weer te geven door video's te gebruiken van muzikanten die camera's aan hun gitaren hadden.
5. Ernesto De La Cruz is zo goed geanimeerd dat zelfs zijn adamsappel beweegt wanneer hij zingt
Dankzij de magie van extra gezichtsuitdrukkingen trillen de keel en wangen van De La Cruz wanneer hij zingt.
6. Er zijn 500 individuele kledingstukken gemaakt voor de figuranten
Om de personages er goed uit te laten zien – van de inwoners van Santa Cecilia tot de skeletten op het feest van Ernesto de la Cruz in The Land of the Dead – hebben de animatoren al tekenend tijd doorgebracht met Mexicaanse folkloristische dansers.
7. Er is een kuiltje zichtbaar op de kin van Ernesto de la Cruz, zowel als levend is als wanneer hij in het Land van de doden is.
Zijn dunne snor is ook een herinnering aan de snorren die populair waren toen hij nog leefde. Pixar-animatoren hebben overal aan gedacht.