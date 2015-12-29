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Worlds Collide Concert Tour Tickets

De gloednieuwe Disney Worlds Collide Concert Tour brengt de werelden van Descendants, ZOMBIES en voor het allereerst Camp Rock samen in een onvergetelijk nieuw arena-spektakel.

Deze popshow van het hoogste niveau brengt een uitzonderlijk getalenteerde line-up van Disney-sterren samen, waaronder Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero en Alexandro Byrd. Elk van hen voegt iets unieks toe aan een productie die anders is dan alles wat het publiek eerder heeft gezien.

Fans kunnen zich verheugen op een avond vol hits uit alle drie de franchises, samengebracht in een gloednieuwe productie met verrassende mash-ups en geliefde fanfavorieten die je niet wilt missen. Choreografie van topniveau en spectaculaire special effects zorgen voor een meeslepende sfeer vol non-stop entertainment, terwijl interactie met fans en een flinke dosis nostalgie door de hele show verweven zijn.

Dit is meer dan een concert. Het is een unieke ontmoeting van drie iconische werelden op één podium, live en voor het eerst samen te beleven.

Kom verkleed als je favoriete personage, zing de hele avond mee en ervaar hoe de muziek en magie van Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samenkomen in deze gloednieuwe concertbeleving.

Amsterdam
Ziggo Dome
19 februari 2027

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Wat is de Worlds Collide Concert Tour?

De gloednieuwe Disney Worlds Collide Concert Tour brengt Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samen in een onvergetelijk arena-spektakel.


Hoe lang duurt een voorstelling van de Worlds Collide Tour?

Deze informatie wordt dichter bij de datum van het evenement bekendgemaakt.


Is de Worlds Collide Tour geschikt voor kinderen?

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Kinderen onder de 14 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.


Waar kan de Worlds Collide Tour worden bezocht?

Ziggo Dome, Amsterdam


Wanneer ontvang ik mijn tickets voor de Worlds Collide Concert Tour?

Alle informatie over het boekingsproces is beschikbaar in de ticketshop.


Informatie over toegankelijkheid

Voor vragen over de toegankelijkheid van de evenementenlocaties kunt u de lokale informatie raadplegen: Toegankelijkheid Ziggo Dome

Wat is de Worlds Collide Concert Tour?

De gloednieuwe Disney Worlds Collide Concert Tour brengt Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samen in een onvergetelijk arena-spektakel.


Hoe lang duurt een voorstelling van de Worlds Collide Tour?

Deze informatie wordt dichter bij de datum van het evenement bekendgemaakt.


Is de Worlds Collide Tour geschikt voor kinderen?

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Kinderen onder de 14 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.


Waar kan de Worlds Collide Tour worden bezocht?

Ziggo Dome, Amsterdam


Wanneer ontvang ik mijn tickets voor de Worlds Collide Concert Tour?

Alle informatie over het boekingsproces is beschikbaar in de ticketshop.


Informatie over toegankelijkheid

Voor vragen over de toegankelijkheid van de evenementenlocaties kunt u de lokale informatie raadplegen: Toegankelijkheid Ziggo Dome

Wat is de Worlds Collide Concert Tour?

De gloednieuwe Disney Worlds Collide Concert Tour brengt Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samen in een onvergetelijk arena-spektakel.


Hoe laat begint de show?

De meeste shows beginnen om 19:00 uur. De aanvangstijd kan per stad verschillen. Raadpleeg de boekingslink voor de exacte tijden van jouw voorstelling.


Hoe lang duurt een voorstelling van de Worlds Collide Tour?

Deze informatie wordt dichter bij de datum van het evenement bekendgemaakt.


Is de Worlds Collide Tour geschikt voor kinderen?

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Kinderen onder de 14 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.


Zijn er speciale effecten tijdens de show?

Let op: de show kan onder andere rook, mist, pyrotechnische effecten en stroboscooplichten bevatten.


Mag ik het concert opnemen?

Foto’s en video’s zijn welkom! Houd er wel rekening mee dat de regels voor digitale camera’s per locatie kunnen verschillen. Neem bij twijfel contact op met de betreffende locatie om het beleid te controleren.


Hoe kan ik informatie over toegankelijkheid krijgen?

Voor vragen over de toegankelijkheid van de evenementenlocaties kun je de lokale informatie raadplegen. Toegankelijkheid Ziggo Dome

Waar kan de Worlds Collide Tour worden bezocht?

Amsterdam, Ziggo Dome

Wanneer ontvang ik mijn tickets voor de Worlds Collide Concert Tour?

Alle informatie over het boekingsproces is beschikbaar in de ticketshop.

Hoe kan ik informatie over toegankelijkheid krijgen?

Voor vragen over de toegankelijkheid van de evenementenlocaties kun je de lokale informatie raadplegen.
Toegankelijkheid Ziggo Dome

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