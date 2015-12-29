Fans kunnen zich verheugen op een avond vol hits uit alle drie de franchises, samengebracht in een gloednieuwe productie met verrassende mash-ups en geliefde fanfavorieten die je niet wilt missen. Choreografie van topniveau en spectaculaire special effects zorgen voor een meeslepende sfeer vol non-stop entertainment, terwijl interactie met fans en een flinke dosis nostalgie door de hele show verweven zijn.

Dit is meer dan een concert. Het is een unieke ontmoeting van drie iconische werelden op één podium, live en voor het eerst samen te beleven.

Kom verkleed als je favoriete personage, zing de hele avond mee en ervaar hoe de muziek en magie van Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samenkomen in deze gloednieuwe concertbeleving.