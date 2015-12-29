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Worlds Collide Concert Tour Tickets
De gloednieuwe Disney Worlds Collide Concert Tour brengt de werelden van Descendants, ZOMBIES en voor het allereerst Camp Rock samen in een onvergetelijk nieuw arena-spektakel.
Deze popshow van het hoogste niveau brengt een uitzonderlijk getalenteerde line-up van Disney-sterren samen, waaronder Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero en Alexandro Byrd. Elk van hen voegt iets unieks toe aan een productie die anders is dan alles wat het publiek eerder heeft gezien.
Fans kunnen zich verheugen op een avond vol hits uit alle drie de franchises, samengebracht in een gloednieuwe productie met verrassende mash-ups en geliefde fanfavorieten die je niet wilt missen. Choreografie van topniveau en spectaculaire special effects zorgen voor een meeslepende sfeer vol non-stop entertainment, terwijl interactie met fans en een flinke dosis nostalgie door de hele show verweven zijn.
Dit is meer dan een concert. Het is een unieke ontmoeting van drie iconische werelden op één podium, live en voor het eerst samen te beleven.
Kom verkleed als je favoriete personage, zing de hele avond mee en ervaar hoe de muziek en magie van Descendants, ZOMBIES en Camp Rock samenkomen in deze gloednieuwe concertbeleving.
Amsterdam
Ziggo Dome
19 februari 2027