Aladdin: alles wat je wil weten

Pak je vliegende tapijt en ontdek meer over de cast en personages van Aladdin.

Deze spannende, levendige live-actionfilm van de Disney-klassieker Aladdin vertelt het verhaal van een arme straatrat, de dappere prinses Jasmine en de Geest die wellicht de sleutel naar hun toekomst is.

Deze film is geregisseerd door Guy Ritchie, die voor zijn kenmerkende actievolle stijl de fictieve havenstad Agrabah heeft gekozen. Het op de Disney-klassieker gebaseerde Aladdin is geschreven door John August en Guy Ritchie.