Aladdin: alles wat je wil weten
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Deze spannende, levendige live-actionfilm van de Disney-klassieker Aladdin vertelt het verhaal van een arme straatrat, de dappere prinses Jasmine en de Geest die wellicht de sleutel naar hun toekomst is.
Deze film is geregisseerd door Guy Ritchie, die voor zijn kenmerkende actievolle stijl de fictieve havenstad Agrabah heeft gekozen. Het op de Disney-klassieker gebaseerde Aladdin is geschreven door John August en Guy Ritchie.
Aladdin en de Geest
Mena Massoud speelt Aladdin, een charmante straatrat uit Agrabah. Aladdin wil dolgraag zijn leven als kruimeldief achter zich laten, omdat hij gelooft dat hij bestemd is voor grotere dingen.
Viervoudig Grammy-winnaar Will Smith speelt de Geest, een van vorm veranderende blauwe entiteit die gevangenzit in een olielamp. De Geest is een kleurrijke, grootse verschijning die wensen in vervulling kan laten gaan. Via zijn band met Aladdin komt hij achter de ware betekenis van vriendschap.
Jasmine en Dalia
Jasmine, de prachtige, dappere en vastberaden dochter van de sultan, droomt van een leven buiten de paleismuren en gebruikt haar status om de inwoners van Agrabah van dienst te zijn. Jasmine wordt gespeeld door Naomi Scott.
Dalia, het dienstmeisje en vriendin van Jasmine, is van nature grappig, pittig en zorgeloos. Hoewel ze tussen de inwoners van Agrabah woont, besteedt ze de meeste tijd in het paleis en houdt ze de prinses goed in de gaten. Dalia wordt gespeeld door Nasim Pedrad.
Jafar en Hakim
Marwan Kenzari speelt Jafar, de raadsvizier van de sultan en een sluwe magiër die gefrustreerd is door de passieve houding van de sultan als het om de toekomst van Agrabah gaat. Jafar verzint een plan om de troon te veroveren.
Jafars rechterhand Hakim heeft toezicht op de paleiswachters en wordt gespeeld door Numan Acar.
Sultan en prins Anders
De sultan, heerser over de fictieve havenstad Agrabah, is een wijze en gerespecteerde leider, maar ook een liefdevolle, toegewijde vader die zijn dochter angstvallig beschermd. Hij is erop gebrand een goede man voor de prinses te vinden. Hij wordt gespeeld door Navid Negahban.
Billy Magnussen speelt een nieuwe rol, namelijk die van Prins Anders. Deze knappe en arrogante stuntelkampioen uit Skånland wil maar al te graag met de prinses trouwen.