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Aladdin (2019)

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

2 uur 8 min.

22 mei 2019

Avontuur, Familie, Fantasy, Live-actie

Disney brengt een sprankelende live-actionbewerking van de animatieklassieker Aladdin, het spannende verhaal over de innemende straatrat Aladdin, de moedige Prinses Jasmine en Geest, de niet te stuiten lampgeest die hun toekomst voorgoed zal veranderen.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 9 jaar
Looptijd: 2 uur 8 min.
Releasedatum: 22 mei 2019

  • Geregisseerd door

    Guy Ritchie

  • Geschreven door

    John August, Guy Ritchie

  • Geproduceerd door

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Cast

    Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

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