Avengers: toen en nu
In de elf jaar sinds het begin van het MCU hebben de 'Original 6' Avengers talloze slechteriken verslagen, een paar make-overs gehad en gezien hoe hun levens en de wereld om hen heen veranderde.
Maar in welke mate zijn Iron Man, Captain America, Thor en de anderen eigenlijk precies veranderd sinds hun eerste optreden in het MCU tot aan de ultieme confrontatie in Avengers: Endgame? Lees verder en ontdek het zelf.
Tony Stark heeft in meer MCU-films gespeeld dan welk ander personage dan ook en een lange weg afgelegd sinds Iron Man. Nadat hij Iron Man werd, transformeerde Stark van 'genie, miljardair, playboy en filantroop' tot een man die vastberaden was om voor het goede te vechten. Hij heeft het opgenomen tegen talrijke vijanden uit alle hoeken van het universum, tot aan leden van de Avengers zelf.
In Avengers: Infinity War werd Iron Man samen met Spider-Man en Doctor Strange ongewild mee de ruimte in genomen om te vechten tegen Thanos. Alleen Nebula en hij overleefden de vingerknip van Thanos. Avengers: Endgame gaat verder vanaf dat punt, waarbij Tony is gestrand in de ruimte.
Steve Rogers (Captain America) is gemaakt voor de rol van superheld. In Captain America: The First Avenger deed Rogers mee aan een "Super Soldaten" experiment en kreeg zo betere vaardigheden. Nadat hij de Tesseract (één van de Infinity Stones) uit handen wist te houden van schurken, werd Rogers jarenlang ingevroren, om kort voor de gebeurtenissen in Avengers Assemble te ontwaken.
In Avengers: Infinity War wordt Rogers nog steeds gezien als crimineel sinds hij opstond tegen de overheid in Captain America: Civil War. Maar hijzelf, Black Widow en Falcon worden al snel opgetrommeld om het in de slag om Wakanda op te nemen tegen Thanos.
De eerste vrouwelijke Avenger debuteerde in Iron Man 2 als Tony Starks nieuwe assistent, voordat haar echte identiteit van S.H.I.E.L.D-agent Natasha Romanoff/Black Widow werd onthuld.
Ze had een gespannen relatie met Steve Rogers en Tony Stark in Captain America: Civil War en is nu ook op de vlucht voor de overheid. Ze houdt zich schuil op het moment dat Avengers: Infinity War begint. Net als de andere Avengers heeft ook zij Thanos overleefd en is ze bereid alles te doen in Avengers: Endgame, koste wat het kost.
Vergelijkbaar met Tony Stark is de kroonprins van Asgard veranderd sinds zijn debuut in 2011. Thor is de oudste zoon van Odin, koning van Asgard, arrogant en roekeloos, en hij doet regelmatig het tegenovergestelde van wat zijn vader wil. Als straf werd hem zijn kracht ontnomen, zijn hamer Mjolnir, en werd hij verbannen naar de aarde terwijl zijn broer Loki de macht overnam.
Thor nam het voor het eerst op tegen Thanos in Avengers: Infinity War, toen de paarse titaan een schip bestuurde vol Asgardianen en Loki vermoordde. Hij landt letterlijk op de voorruit van het ruimteschip van de Guardians of the Galaxy. Hij vindt een nieuw wapen en wordt vrienden met Rocket en Groot. Hij belandt uiteindelijk in Wakanda om opnieuw de confrontatie met Thanos aan te gaan.
Terwijl het "Super Soldaten serum" een superheld maakte van Steve Rogers, verliep het niet volgens plan voor kernfysicus dr. Bruce Banner. In een poging om de Tweede Wereldoorlog te recreëeren ontstond door de extreme blootstelling aan gammastraling The Incredible Hulk.
In Avengers: Infinity War is Hulk de eerste Avenger die tegen Thanos vecht, maar hij moet al snel de strijd opgeven. Ernstig getraumatiseerd door de nederlaag weigert hij zich in de rest van de film te laten zien en wordt Bruce Banner gedwongen om het alleen te doen in Iron Mans 'Hulkbuster'-pak.
Oplettende Marvel-fans hadden Clint Barton, ook wel bekend als Hawkeye, al gespot in een gastrol in Thor uit 2011, maar het grote publiek leerde hem pas veel later kennen.
Anders dan de andere Avengers, speelde Barton niet mee in Avengers: Infinity War. We weten wel dat Clint terugkeert in Avengers: Endgame met een nieuw wapen en een nieuw kapsel. Avengers: Endgame is vanaf 24 april in de bioscoop te zien.