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Avengers: Endgame

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

3 uur 1 min.

24 april 2019

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Terwijl Hawkeye en Black Widow in uitvechten wie het offer moet brengen om de Soul Stone te bemachtigen, vallen de troepen van Thanos aan.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 3 uur 1 min.
Releasedatum: 24 april 2019

  • Geregisseerd door

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Geschreven door

    Christopher Markus, Stephen McFeely

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Zoë Saldana, Tessa Thompson, Rene Russo

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