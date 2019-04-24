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Avengers: Endgame
Terwijl Hawkeye en Black Widow in uitvechten wie het offer moet brengen om de Soul Stone te bemachtigen, vallen de troepen van Thanos aan.
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Geregisseerd doorAnthony Russo, Joe Russo
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Geschreven doorChristopher Markus, Stephen McFeely
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastRobert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Zoë Saldana, Tessa Thompson, Rene Russo