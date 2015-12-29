Ben je klaar voor de ultieme confrontatie?
Ontdek hoe Avengers Infinity War tot stand is gekomen...
Er wordt al tien jaar aan Avengers: Infinity War gewerkt met meer dan vijftien films en talloze personages uit het Marvel Cinematic Universe (MCU), we zijn dan ook extreem enthousiast.
We hebben een complete lijst met de films tot dusver, inclusief de releasevolgorde, de personages die we tot nu toe hebben leren kennen en jouw eerste blik op die Infinity Stones...
Fase 1
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Iron Man (2008)
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The Incredible Hulk (2008)
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Iron Man 2 (2010)
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Thor (2011)
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Captain America (2011)
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Avengers Assemble (2012)
In fase 1 van het MCU zijn er een paar favoriete personages van de fans geïntroduceerd terwijl ook het universum vorm kreeg voor de komende jaren. We hebben de eerste twee Infinty Stones, de Tesseract (Space Stone) in Captain America en de Mind Stone in The Avengers te zien gekregen. In de post credit scène hebben we ook een eerste glimps opgevangen van Thanos, de naderende dreiging die voor verwoesting gaat zorgen in de komende Infinity War.
Fase 2
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Iron Man 3 (2013)
- Thor: The Dark World (2013)
- Captain America: The Winter Soldier (2014)
- Guardians of the Galaxy (2014)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Ant-Man (2015)
Fase 2 begint met ons te laten zien hoe groot het MCU eigenlijk is, met nieuwe personages als Falcon, the Guardians of the Galaxy, Ant-Man en anderen. We hebben ook twee nieuwe Infinity Stones gezien: de Aether in Thor: The Dark World (Reality Stone) en de Power Stone in Guardians of the Galaxy.
Fase 3
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Captain America: Civil War (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
In fase 3 hebben we de tot nu toe grootste impact op het MCU gezien. De Avengers zijn na de gebeurtenissen in Civil War verdeeld en dankzij de introductie van Doctor Strange weten we dat er nu ook magie in het universum bestaat. Het wordt helemaal interessant dankzij de komst van Spider-Man en Black Panter (oh, en hebben we al gezegd dat Thor zijn hamer heeft verloren en er anders uitziet?). In Doctor Strange hebben we een andere Infinity Stone gezien: de Eye of Agamotto (Time Stone) waardoor het totaal nu uitkomt op 5... en er nog eentje over is.
Nu er zoveel gaande is, is het moeilijk om voor te stellen wat de grootste verzameling superhelden in verroering kan brengen. Tenzij er misschien een intergalactische tiran onderweg naar de aarde is om alle zes de Infinity Stones te verzamelen...
...oh.
Hier is een handige samenvatting met de huidige locaties van alle Infinity Stones:
De Space Stone is het laatst gezien aan het einde van Thor: Ragnarok, en is gespot door de altijd kwaadaardige Loki.
De Mind Stone zit nog steeds in het voorhoofd van Vision aan het einde van Captain America: Civil War.
De Reality Stone is voor het laatst gezien bij The Collector aan het einde van Thor: The Dark World.
De Power Stone is op Xandar aan het einde van Guardians of the Galaxy.
De Time Stone is nog steeds veilig bij Doctor Strange.