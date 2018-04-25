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Avengers: Infinity War

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 29 min.

25 april 2018

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Met de krachtige Thanos op het punt het heelal te verwoesten, riskeren de Avengers en het Superheldenteam alles in de ultieme confrontatie. Dit programma bevat productplaatsing.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 29 min.
Releasedatum: 25 april 2018

  • Geregisseerd door

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Geschreven door

    Christopher Markus, Stephen McFeely

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoë Saldana

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