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Avengers: Infinity War
Met de krachtige Thanos op het punt het heelal te verwoesten, riskeren de Avengers en het Superheldenteam alles in de ultieme confrontatie. Dit programma bevat productplaatsing.
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Geregisseerd doorAnthony Russo, Joe Russo
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Geschreven doorChristopher Markus, Stephen McFeely
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastRobert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoë Saldana