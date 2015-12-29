De magie achter Mary Poppins Returns

Het was moeilijk om een actrice te vinden die in de voetstappen van Oscar-winnende Dame Julie Andrews' kon treden, maar Emily Blunt wist dat zij iets nieuws kon brengen als een van de meest geliefde film personages.

"Rob Marschall presenteerde het karakter op een erg enthousiaste manier, waarin Mary Poppins een mysterieus master plan heeft terwijl zij ook ijdel, smaakvol en grappig blijft. Ik zag in haar dat ze een iets scherpere rand had, maar herinnerde me ook het geruststellende gevoel dat ik als kind van haar kreeg", legde ze uit.

Lin-Manuel Miranda, de maker van Hamilton, Ben Whishaw als Michael Banks , Emily Mortimer als Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury en Julia Walters maken de cast compleet.