De magie achter Mary Poppins Returns
Deze kerst keert een oude bekende terug die plezier en verwondering met zich mee brengt.
In Mary Poppins Returns speelt Emily Blunt de hoofdrol als de perfecte supernanny, die terugkeert naar de familie Banks wanneer ze haar het meest nodig hebben. Met een bekende cast, negen orginele liedjes en een magische tour langs de meest prachtige plekken van London, is Mary Poppins Returns een vrolijk vervolg op het iconische verhaal.
24 jaar na Mary Poppins, heeft Michael Banks zelf een gezin en werkt hij nu bij dezelfde bank waar ooit zijn vader en grootvader hebben gewerkt.Door een familie tragedie gepaard met geldproblemen heeft Michael moeite om voor zijn drie kinderen te zorgen, maar net als de familie vreest dat de problemen erger worden, komt Mary Poppins terug in hun leven.
Auteur PL Travers schreef acht boeken in vijftig jaar, waarna haar eerst boek in 1934 werd gepubliceerd. Het verhaal van Mary Poppins Returns is gebaseerd op meerdere van haar magische avonturen. Auteur PL Travers schreef acht boeken in vijftig jaar, waarna haar eerst boek in 1934 werd gepubliceerd. Het verhaal van Mary Poppins Returns is gebaseerd op meerdere van haar magische avonturen.
Het was moeilijk om een actrice te vinden die in de voetstappen van Oscar-winnende Dame Julie Andrews' kon treden, maar Emily Blunt wist dat zij iets nieuws kon brengen als een van de meest geliefde film personages.
"Rob Marschall presenteerde het karakter op een erg enthousiaste manier, waarin Mary Poppins een mysterieus master plan heeft terwijl zij ook ijdel, smaakvol en grappig blijft. Ik zag in haar dat ze een iets scherpere rand had, maar herinnerde me ook het geruststellende gevoel dat ik als kind van haar kreeg", legde ze uit.
Lin-Manuel Miranda, de maker van Hamilton, Ben Whishaw als Michael Banks , Emily Mortimer als Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury en Julia Walters maken de cast compleet.
Mary Poppins Returns is gefilmd in Shepperton Studios in London, als ook op locatie in en rond de stad. Hiervoor was het nodig om de set te doen lijken alsof het in 1930 afspeelde.
"Om een goed gevoel te geven van de stad, besloten wij op deze locaties in Londen te filmen," zei producent John DeLuca. "We begonnen deze locaties zelfs als eigen personages te beschouwen."
Bezienswaardigheden al St Paul's Cathedral, Buckingham Palace, the Tower of London, the Royal Exchange, en Westminster zijn allemaal te zien in de film. Emily Blunt was dol op het London uit de film.
"Ik beschouw de film als een liefdesbrief aan Londen. Ik kom uit Londen en ik vind van de manier waarop ze de stad afbeelden prachtig."
Mary Poppins Returns is een gezellige familiefilm die trouw is aan het origineel en tegelijkertijd nieuwe, frisse personages en liedjes naar het publiek brengt.
Mary Poppins Returns is vanaf 19 december te zien in de bioscoop.