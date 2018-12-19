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Mary Poppins Returns
De magie keert terug in deze hernieuwde Disney klassieker, waarin Mary Poppins de familie banks helpt het plezier van het kind zijn weer terug te vinden. Samen met haar vriend Jack de lantaarnaansteker is ze terug in Londen om te vieren dat alles mogelijk is... zelfs het onmogelijke!
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Geregisseerd doorRob Marshall
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Geproduceerd doorJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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CastColin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke