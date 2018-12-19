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Mary Poppins Returns

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

2 uur 10 min.

19 december 2018

Familie, Fantasy, Musical

De magie keert terug in deze hernieuwde Disney klassieker, waarin Mary Poppins de familie banks helpt het plezier van het kind zijn weer terug te vinden. Samen met haar vriend Jack de lantaarnaansteker is ze terug in Londen om te vieren dat alles mogelijk is... zelfs het onmogelijke!

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 2 uur 10 min.
Releasedatum: 19 december 2018

  • Geregisseerd door

    Rob Marshall

  • Geproduceerd door

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Cast

    Colin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke

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