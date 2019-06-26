Toy Story 4: maak kennis met de nieuwe vrienden van Woody en Buzz
Deze zomer is je favoriete speelgoed terug in de bioscoop voor een gloednieuw avontuur in Toy Story 4.
Woody, Buzz en de rest keren terug in Toy Story 4. Zij ontmoeten nieuwe maar ook oude vrienden tijdens een waanzinnige roadtrip en komen hiermee op veel onverwachte plekken. Lees meer over de terugkeer van de Toy Story vrienden, nog voordat de langverwachte film in de bioscoop te zien is.
De Toy Story-bende
In Toy Story 4 keren fanfavorieten Woody en Buzz terug in de bioscoop, maar nu in een heel andere rol. Woody is dezelfde cowboysheriff waar Andy jaren geleden mee speelde, maar ondanks dat hij een nieuw leven bij Bonnie heeft gevonden, heeft hij het moeilijk. Voor speelgoed dat jarenlang bij hetzelfde kind is geweest, kan verandering lastig zijn. "Het is een hele nieuwe dynamiek en dat vond ik interessant. Bonnie speelt anders met haar speelgoed dan Andy en ze heeft andere speeltjes die haar beter kennen. Ik wist gewoon dat Woody niet haar favoriet zou zijn", aldus regisseur Josh Cooley.
Buzz keert terug met zijn skills om in stijl te vallen en zijn loyaliteit aan zijn vrienden en voormalige rivaal Woody. "Buzz ziet dat Woody iets moet veranderen", legt Cooley uit. "Hij wil steun bieden en hem helpen, maar door zijn acties belandt hij op een kermis waar hij als prijs te winnen valt."
De terugkeer van Bo Peep
Nadat Bo jarenlang alleen is geweest, ziet ze er gehavend uit, maar is ze mentaal sterker dan ooit. Ze is uitgegroeid tot een sterke en stoere avonturier, al lijkt ze dat niet door haar porseleinen uiterlijk. Wanneer zij en Woody worden herenigd door een onverwachte gebeurtenis, realiseert Bo zich hoeveel ze hem heeft gemist en wil ze hem dolgraag laten zien wat voor avonturen ze heeft beleefd.
Jessie, Slinky, Rex, Hamm en de rest maken ook een langverwachte terugkeer.
Het is alweer negen jaar geleden dat Toy Story 3 uitkwam en we kunnen niet wachten tot de hele groep, samen met een aantal nieuwe vrienden, weer verschijnt in de bioscoop.
Maak kennis met Forky
Het handenarbeidprojectje Forky weet vrijwel zeker dat hij niet thuishoort in Bonnie's kamer. Elke keer als hij probeert te vluchten, belandt hij helaas weer in een nieuw avontuur die hij liever overslaat. "De wereld van Toy Story draait om het idee dat alles in de wereld een doel heeft", zegt Cooley. "Het doel van speelgoed is om er altijd te zijn voor het kind. Maar wat als het speelgoed gemaakt is van andere voorwerpen? Forky is door Bonnie gemaakt van een wegwerpmes-en-vork, dus bevindt hij zich in een lastige situatie. Hij wil zich houden aan zijn doel als afval, maar heeft nu een nieuw doel gekregen."
Woody besluit Forky te begeleiden in zijn nieuwe speelgoed-bestaan, wat betekent dat hij Forky uit de prullenbak moet houden. We vonden Forky fantastisch", zegt producent Jonas Rivera. "Hij begrijpt de regels van de speelgoedwereld niet en houdt zich daar dus ook niet aan. Dit maakt het verhaal erg grappig en nieuw. Aan de andere kant maakt hij het Woody wel erg lastig, die alleen maar wil uitleggen hoe belangrijk hij is voor het kind."
Ducky en Bunny
Kermisprijzen die graag gewonnen worden, maar wreed worden verstoord wanneer ze ineens meedoen aan een avontuur met een groep speeltjes die geen idee heeft van hoe het is om aan een muur vast te zitten. "Ducky en Bunny brengen nieuw plezier naar de Toy Story-wereld", legt producent Mark Nielsen uit. "Hun kijk op de wereld is erg eenzijdig, omdat ze steeds in dezelfde kraam van plaats naar plaats gaan. Ze hebben geen principes, omdat ze steeds kinderen zien die geld uitgeven aan een spel dat sowieso niet kan worden gewonnen. Ze leren alleen maar slechte dingen over de mens en leiden daardoor een gevangen bestaan."
Gabby Gabby en Benson
Gabby Gabby is een schattige pratende pop uit de jaren 50. Door een fabricagefout in haar stemapparaat klinkt ze alleen helemaal niet schattig. Ze heeft meer dan 60 jaar doorgebracht in een antiekwinkel, waar haar enige vrienden een paar stemloze buikspreekpoppen waren. Gabby Gabby is ervan overtuigd dat iemand haar wil hebben als ze haar stem weer terug heeft.
Benson is een klassieke, antieke buikspreekpop en de rechterhand van Gabby Gabby. Hij is de leider van Gabby's handlangers. Met niemand om ze een stem te geven, patrouilleert deze groep met een ongemakkelijke stilte door de winkel.
Duke Caboom
Duke Caboom is een speeltje uit de jaren '70, gebaseerd op Canada's bekendste stuntman. Duke is al rijdend op zijn krachtige Caboom-stuntmotor altijd klaar om zijn stuntposes te laten zien. Woody ontdekt echter al snel zijn zwakke plek: hij heeft nog nooit de superstunts uit zijn eigen reclame gedaan. Duke heeft jarenlang in een antiekwinkel gezeten en zijn vroegere mislukkingen keer op keer opnieuw beleefd.
Giechel Verkuiltjes
Giechel Verkuiltjes is een miniatuurpop uit een collectie van de jaren '80. Giechel is de beste vriendin van Bo Peep. De kleine Giechel is Bo's vertrouweling, supporter en adviseur. "Giechel is de Japie Krekel van Bo en we komen via hun band meer te weten over Bo", legt Cooley uit. "Giechel is absoluut het kleinste speeltje in de Toy Storywereld. Er is op haar gelopen, ze is in de stofzuiger beland en ze heeft vast ook wel een keer de binnenkant van een kinderneus gezien."
Fans van over de hele wereld dachten dat het verhaal voorbij was toen Andy zijn speelgoedvrienden Woody, Buzz, Jessie, Slinky, Rex en de rest aan de jonge en fantasierijke Bonnie gaf. Maar waar het ene verhaal eindigt, begint het andere...
Toy Story 4 is vanaf 26 juni 2019 te zien in de bioscoop.