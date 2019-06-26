De Toy Story-bende

In Toy Story 4 keren fanfavorieten Woody en Buzz terug in de bioscoop, maar nu in een heel andere rol. Woody is dezelfde cowboysheriff waar Andy jaren geleden mee speelde, maar ondanks dat hij een nieuw leven bij Bonnie heeft gevonden, heeft hij het moeilijk. Voor speelgoed dat jarenlang bij hetzelfde kind is geweest, kan verandering lastig zijn. "Het is een hele nieuwe dynamiek en dat vond ik interessant. Bonnie speelt anders met haar speelgoed dan Andy en ze heeft andere speeltjes die haar beter kennen. Ik wist gewoon dat Woody niet haar favoriet zou zijn", aldus regisseur Josh Cooley.

Buzz keert terug met zijn skills om in stijl te vallen en zijn loyaliteit aan zijn vrienden en voormalige rivaal Woody. "Buzz ziet dat Woody iets moet veranderen", legt Cooley uit. "Hij wil steun bieden en hem helpen, maar door zijn acties belandt hij op een kermis waar hij als prijs te winnen valt."