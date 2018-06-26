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Toy Story 4
Woody was altijd zelfverzekerd over zijn plaats in de wereld; zijn prioriteit lag bij het zorgen voor zijn kind, of dat nu Andy of Bonnie was. Als Bonnie's zelfgeknutselde speeltje Vorkie zichzelf "afval" noemt, besluit Woody Vorkie te leren hoe hij het speelgoed-zijn moet omarmen. Tijdens een avontuurlijke reis met vele vrienden, inclusief een reünie met zijn oude vriendin Bo Peep, ziet Woody hoe groot de wereld kan zijn voor speelgoed.
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Geregisseerd doorJosh Cooley
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Geschreven doorAndrew Stanton, Stephany Folsom
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Geproduceerd doorMark Nielsen, Jonas Rivera
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CastHuub Dikstaal, Jan Elbertse, Pepijn Koolen, Rogier Komproe, Finne Rodenburg, Leonoor Koster, Howard Komproe, Edwin Jonker, Pip Pellens, Jannemien Cnossen, Angélique De Bruijne, Emily Davis, Arjan Ederveen, Peter Van Gucht, Chiem van Houweninge, Maria Lindes, Daan van Rijssel, Lux Parser, Ronald van Rillaer, Fred Meijer