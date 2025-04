The Fantastic Four: First Steps

‘The Fantastic 4: First Steps’ van Marvel Studios speelt zich af in een levendige, op de jaren 60 geïnspireerde retro-futuristische wereld. In de film maken we kennis met Marvels eerste familie— Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) en Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach), die voor hun moeilijkste uitdaging ooit staan. Ze moeten hun rol als held zien te combineren met de kracht van hun familiebanden en de aarde verdedigen tegen de roofzuchtige ruimtegod Galactus (Ralph Ineson) en zijn mysterieuze gezant, Silver Surfer (Julia Garner). Alsof Galactus’ plan om de hele aarde en al zijn bewoners op te schrokken nog niet erg genoeg was, wordt het ook nog eens heel persoonlijk. Andere rollen in dit actie-avontuur zijn weggelegd voor Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne en Sarah Niles. Van regisseur Matt Shakman, producent Kevin Feige en uitvoerend producenten Louis D’Esposito, Grant Curtis en Tim Lewis. ‘The Fantastic 4: First Steps’ van Marvel Studios is vanaf 23 juli 2025 in de bioscopen te zien.