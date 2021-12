Artemis Fowl

Disney’s Artemis Fowl, gebaseerd op het geliefde boek van Eoin Colfer, is een fantastisch en boeiend avontuur. Het volgt de reis van het 12-jarige genie Artemis Fowl, een afstammeling van een lange lijn van meestercriminelen. Artemis is wanhopig op zoek naar zijn ontvoerde vader. Om zijn losgeld te betalen, moet Artemis infiltreren in een oude, verborgen beschaving – de ongelooflijk geavanceerde wereld van de elfen – en de ontvoerders de Aculos brengen, het krachtigste en meest begeerde magische voorwerp. Om het moeilijk te vinden voorwerp te bemachtigen, stelt de sluwe Artemis een gevaarlijk meesterplan op – zo gevaarlijk dat hij uiteindelijk in een riskante oorlog verstrikt raakt met de machtige elfen.