Elio

Wat als datgene waar jij naar op zoek bent, jou als eerste vindt? In deze Pixar Animation Studio's bioscoopproductie vol komische misverstanden ontdekt Elio -een jongetje met een obsessie voor alles wat buitenaards is- het antwoord op die vraag wanneer hij naar het Communiversum wordt geteleporteerd. In dat interplanetaire paradijs komen alle vormen van intelligent leven vanuit alle uithoeken van het heelal bijeen. Maar wanneer hij wordt aangezien voor de leider van de planeet Aarde, zal hij onverwachte verbondjes moeten smeden en een crisis van intergalactische proporties moeten zien te voorkomen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat zijn allergrootste droom uitkomt. De film is geregisseerd door Madeline Sharafian (“Burrow” Sparkshort), Domee Shi (“Bao” short, “Turning Red”) en Adrian Molina (co-scenarist/co-regisseur van “Coco”), en geproduceerd door Mary Alice Drumm (associate producent van “Coco”).