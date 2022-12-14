Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water bereikt nieuwe hoogten en verkent onontdekte diepten, terwijl James Cameron terugkeert naar de wereld van Pandora in dit emotioneel geladen actie-avontuur. Avatar: The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af en lanceert het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen), de problemen die hen achtervolgen, de moeite die ze doen om elkaar veilig te houden, de strijd die ze voeren om in leven te blijven en de tragedies die ze ondergaan. Dit alles tegen de achtergrond van de adembenemende zeegezichten van Pandora, waar het publiek kennismaakt met nieuwe Na'vi-culturen en een scala aan exotische zeedieren. De door James Cameron geregisseerde Avatar (2009), genomineerd voor tal van Academy Awards® waaronder die voor Beste Film, werd de op twee na best scorende film aller tijden en zette een nieuwe maatstaf voor visuele effecten. Geproduceerd door Cameron en zijn langdurige partner Jon Landau. In de Lightstorm Entertainment-productie van Avatar: The Way of Water zijn er rollen voor Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis en Kate Winslet. De gerenommeerde volwassen cast wordt aangevuld met de getalenteerde nieuwkomers Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass en Jack Champion. Het scenario is van James Cameron, Rick Jaffa en Amanda Silver. Het verhaal is van James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman en Shane Salerno. David Valdes en Richard Baneham zijn de uitvoerende producenten van de film.