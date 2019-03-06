* Algemene voorwaarden van toepassing | Abonnementen vanaf slechts € 6,99 per maand

Captain Marvel

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 4 min.

6 maart 2019

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Captain Marvel van Marvel Studios is een avontuur dat zich afspeelt in een nog onbekende periode van het Marvel Cinematic Universe. Het volgt de reis van Carol Danvers terwijl zij een van de machtigste helden van het universum wordt.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 4 min.
Releasedatum: 6 maart 2019

  • Geregisseerd door

    Anna Boden, Ryan Fleck

  • Geschreven door

    Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

Meer films

Volg Disney op:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube