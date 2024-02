Disney en Pixar’s “Binnenstebuiten 2” keert terug naar het brein van de dertienjarige Riley op het moment dat het hoofdkwartier grondig wordt verbouwd om plaats te maken voor iets onverwachts: nieuwe emoties! Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer, die het hoofdkwartier lange tijd succesvol hebben gerund, weten niet goed hoe ze moeten reageren als Onzekerheid opduikt. En het ziet ernaar uit dat zij niet de enige nieuwkomer is. “Binnenstebuiten 2”, in de regie van Kelsey Mann en geproduceerd door Mark Nielsen, is binnenkort te zien in de bioscoop.