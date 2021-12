Lucius Best is niet alleen Bobs beste vriend, hij is ook een ex-superheld die zo cool is, dat hij ijs kan maken door met zijn vingers te wijzen. Maar zelfs als hij niet de misdaad aan het bestrijden is als Frozone, draait het bij Lucius allemaal om stijl. Hij is heel gevat en bezit een coole, positieve houding en hij zou er geen twee keer over moeten nadenken om zijn superpak uit de kast te halen als het zou helpen om superhelden uit de schaduw te halen.