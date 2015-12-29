's Werelds meest Incredible Familie
Het is bijna 14 jaar geleden dat Disney•Pixar The Incredibles uitkwam en nu het vervolg in de bioscoop te zien is, is er geen beter moment om de familie supers opnieuw te bezoeken.
Om je geheugen op te frissen over wat we zo geweldig vonden aan deze Incredible-familie en om je klaar te maken voor Incredibles 2 hebben we een lijst opgesteld van deze super familie en hun superkrachten.
Helen Parr, in de superheldenwereld beter bekend als Elastigirl, heeft het superheldenleven achter zich gelaten om samen met haar man Bob voor hun gezin te zorgen. Maar wanneer ze wordt gevraagd een campagne te leiden om de superhelden weer in de spotlights te zetten, komt ze erachter dat ze zich nog steeds in elke vorm kan buigen, uitrekken en draaien om zelfs de meest moeilijke mysteries op te lossen.
Bob Parr heeft heimwee naar zijn dagen als Meneer Incredible (een populaire held met megakracht en de mogelijkheid om elke slechterik eigenhandig uit te schakelen). Sinds Supers verboden werden, houdt Bob zich gedeist en zorgt hij samen met zijn vrouw Helen voor het gezin. Maar wanneer zij wordt opgeroepen om het imago van Supers te verbeteren, moet Bob alleen voor het huishouden zorgen en dat vraagt een hele andere set superkrachten.
Jack-Jack Parr, de baby van het gezin, houdt van een flesje en een goed verhaal. Hij kan al erg goed brabbelen en gooit ook graag met eten. Jack-Jack lijkt op een normale baby, maar hij zou wel eens tot de krachtigste Parr van het gezin kunnen uitgroeien.
Violet Parr, het eerste kind uit de Parr-familie, is een introverte en intelligente 14-jarige tiener die niet helemaal in de normale wereld past. De sociaal rare, uitgesproken en sarcastische Violet speelt haar tienerrol perfect, terwijl ze in het geheim haar superkrachten van onzichtbaarheid en het creëren van krachtvelden onder de knie krijgt. Ze is een superheld in hart en nieren en moet en zal samen met haar gezin misdaad bestrijden.
Dashiell Parr is een 10-jarige jongen: rusteloos, onverbiddelijk, nieuwsgierig, en met de opmerkelijk kracht van supersnelheid. Dash is heel avontuurlijk en heeft een eindeloze voorraad energie. Hij doet niets liever dan zijn speciale krachten laten zien en ondertussen wat slechteriken verslaan. Hij snapt dan ook niet waarom hij zijn krachten geheim moet houden.