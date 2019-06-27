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Incredibles 2
Helen probeert supers weer te legaliseren terwijl Bob worstelt met een leven als huisman. Als er een nieuwe schurk een gevaarlijk plan smeedt, hebben de Incredibles elkaar hard nodig.
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Geregisseerd doorBrad Bird
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Geschreven doorBrad Bird
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Geproduceerd doorJohn Walker, Nicole Paradis Grindle
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CastIsa Hoes, Eva Kolsteren, Matheu Hinzen, Anne-Marie Jung, Eli Fucile, Huub Dikstaal, Valentijn Avé, Pip Pellens