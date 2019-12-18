Star Wars: The Rise of Skywalker (Episode IX)

Met Star Wars: The Rise of Skywalker slaan Lucasfilm en regisseur J.J. Abrams de handen nog eenmaal ineen voor een legendarische reis naar een sterrenstelsel hier ver vandaan. Beleef het meeslepende einde van de imposante Skywalker-saga, waarin nieuwe legendes ontstaan terwijl de laatste slag om vrijheid nog moet komen.