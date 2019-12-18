Star Wars: The Rise of Skywalker (Episode IX)

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 22 min.

18 december 2019

Actie, Avontuur, Sciencefiction

Met Star Wars: The Rise of Skywalker slaan Lucasfilm en regisseur J.J. Abrams de handen nog eenmaal ineen voor een legendarische reis naar een sterrenstelsel hier ver vandaan. Beleef het meeslepende einde van de imposante Skywalker-saga, waarin nieuwe legendes ontstaan terwijl de laatste slag om vrijheid nog moet komen.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 22 min.
Releasedatum: 18 december 2019

  • Geregisseerd door

    J.J. Abrams

  • Geschreven door

    Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams

  • Geproduceerd door

    Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

  • Cast

    Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan

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