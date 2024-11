Marvel Studios' Infinity Saga Concert Experience Tour

Maak je klaar voor een epische ervaring waarin cinema en symfonie samenkomen, terwijl Marvel's machtigste helden schitteren op het grote scherm, begeleid door een live orkest.

Vanuit het hart van Parijs reist dit spektakel door heel Europa. Geniet van adembenemende beelden en meeslepende verhalen van Marvel Studios' grootste helden op een gigantisch scherm, terwijl hun legendarische muziek live wordt uitgevoerd door een indrukwekkend symfonieorkest. Dit is niet zomaar een concert, maar een portaal naar een andere dimensie.

MARVEL STUDIOS' INFINITY SAGA CONCERT EXPERIENCE is een visueel en muzikaal spektakel dat zowel doorgewinterde fans als nieuwkomers zal betoveren.

Beleef een onvergetelijke live concertreis door The Infinity Saga, vanaf het moment dat de Tesseract door de Asgardians op aarde wordt verborgen tot Tony Stark’s ultieme offer, dwars door tijd en ruimte. Herbeleef de oorsprong van Iron Man, Captain America en Thor terwijl ze hun plaats in het Marvel Cinematic Universe vinden, telkens vergezeld door hun onvergetelijke heroïsche muziek. Voel de spanning wanneer de machtigste helden voor het eerst hun krachten bundelen en de weg vrijmaken voor de volgende generatie Avengers.

Dit unieke Marvel Studios-avontuur verweeft de gebeurtenissen, thema's en personages uit de MCU en viert helden zoals The Avengers, Iron Man, Black Panther, Black Widow, Thor, Captain America, Captain Marvel, The Hulk, Ant-Man en vele anderen. Ook de Guardians of the Galaxy laten van zich horen met een voorproefje van hun iconische mixtape, ondersteund door een live orkest.

Meer dan 54 uur aan films vormen deze buitengewone reis die wereldwijd publiek in vervoering bracht en ongekend kassucces opleverde. De totale box-office opbrengst van The Infinity Saga bedraagt meer dan $22 miljard, waarmee het een van de succesvolste filmfranchises ooit is. Dit enorme financiële succes weerspiegelt de immense populariteit en culturele impact van het Marvel Cinematic Universe, dat een blijvende filmische erfenis heeft achtergelaten.

Dit is geen gewone voorstelling – je wordt ondergedompeld in de actie. Elke noot, elk beeld en elke hartslag voel je terwijl de grootste concertzalen en arena's van Europa veranderen in poorten naar het Marvel-universum. Of je nu een doorgewinterde Avenger bent of een nieuwe rekruut, laat je meeslepen door de energie van het orkest dat de iconische muziekstukken speelt die deze filmische saga hebben gedefinieerd, en herleef de spanning van elke strijd en de emotie van elke heldenreis.

"De waarheid is..." - Dit zal legendarisch zijn.