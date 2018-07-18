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Ant-Man and the Wasp
Tijdens zijn pogingen om balans te vinden tussen zijn gewone en superheldenleven moet Scott Lang het Ant-Man-pak weer aantrekken om samen met de Wasp geheimen uit het verleden te onthullen.
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Geregisseerd doorPeyton Reed
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Geschreven doorChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson