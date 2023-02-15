Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Superheldenpartners Scott Lang (Paul Rudd) en Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) keren terug en vervolgen hun avonturen als Ant-Man en de Wasp. Samen met Hopes ouders Hank Pym (Michael Douglas) en Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), en Scotts dochter Cassie Lang (Kathryn Newton), ontdekt de familie het kwantumrijk, komen ze in aanraking met vreemde nieuwe wezens en beginnen ze aan een avontuur dat hen voorbij de grenzen zal duwen van wat ze dachten dat mogelijk was. Geregisseerd door Peyton Reed en geproduceerd door Kevin Feige en Stephen Broussard. In Ant-Man and The Wasp: Quantumania zien we Jonathan Majors als Kang.