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Black Panther
Wanneer een oude vijand zijn geboorteland Wakanda en de hele wereld in gevaar brengt, moet de jonge koning T'Challa alle krachten van Black Panther opwekken om hen te redden. Dit programma bevat productplaatsing.
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Geregisseerd doorRyan Coogler
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Geschreven doorJoe Robert Cole, Ryan Coogler
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastDaniel Kaluuya, Chadwick Boseman, Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Sterling K. Brown, Winston Duke, Martin Freeman, Michael B. Jordan, Florence Kasumba