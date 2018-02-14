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Black Panther

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 14 min.

14 februari 2018

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Wanneer een oude vijand zijn geboorteland Wakanda en de hele wereld in gevaar brengt, moet de jonge koning T'Challa alle krachten van Black Panther opwekken om hen te redden. Dit programma bevat productplaatsing.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 14 min.
Releasedatum: 14 februari 2018

  • Geregisseerd door

    Ryan Coogler

  • Geschreven door

    Joe Robert Cole, Ryan Coogler

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Daniel Kaluuya, Chadwick Boseman, Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Sterling K. Brown, Winston Duke, Martin Freeman, Michael B. Jordan, Florence Kasumba

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