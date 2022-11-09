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Black Panther: Wakanda Forever
Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye en de machtige Dora Milaje om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Samen met War Dog Nakia en Everett Ross streven de helden naar een nieuw pad.
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Geregisseerd doorRyan Coogler
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Geproduceerd doorKevin Feige, Nate Moore
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CastLetitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Martin Freeman