* Algemene voorwaarden van toepassing | Abonnementen vanaf slechts € 6,99 per maand

Black Panther: Wakanda Forever

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 43 min.

9 november 2022

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye en de machtige Dora Milaje om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Samen met War Dog Nakia en Everett Ross streven de helden naar een nieuw pad.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 43 min.
Releasedatum: 9 november 2022

  • Geregisseerd door

    Ryan Coogler

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Cast

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Martin Freeman

Video's

Meer films

Volg Disney op:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube