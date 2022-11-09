Black Panther: Wakanda Forever

Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye en de machtige Dora Milaje om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Samen met War Dog Nakia en Everett Ross streven de helden naar een nieuw pad.