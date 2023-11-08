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The Marvels

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 45 min.

8 november 2023

Actie, Avontuur, Sciencefiction, Superheld

Carol Danvers, ook bekend als Captain Marvel, heeft haar identiteit herwonnen van de tirannieke Kree en wraak genomen op de Supreme Intelligence. Maar door onbedoelde gevolgen moet Carol de last van een gedestabiliseerd universum op zich nemen. Wanneer haar taken haar naar een abnormaal wormgat sturen dat gelinkt is aan een Kree-revolutionair, raken haar krachten verstrikt in die van de superfan uit Jersey City Kamala Khan, ook bekend als Ms Marvel, en Carols vervreemde nichtje, nu S.A.B.E.R.- astronaut Kapitein Monica Rambeau. Samen moet dit onwaarschijnlijke trio de handen ineen slaan en leren samenwerken om het universum te redden als The Marvels.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 45 min.
Releasedatum: 8 november 2023

  • Geregisseerd door

    Nia DaCosta

  • Geschreven door

    Nia DaCosta, Megan McDonnell, Elissa Karasik

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Seo-Jun Park

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