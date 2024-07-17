Binnenstebuiten 2

In “Disney-Pixar Binnenstebuiten 2” zijn we terug in het hoofd van de nieuwbakken tiener Riley, als ineens de slopers het hoofdkwartier binnenvallen. Ze komen ruimte maken voor iets totaal onverwachts: nieuwe Emoties! De oude rotten Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer weten niet wat ze met Onzekerheid aan moeten. En die is niet alleen, want daar zijn ook nog eens Verlegenheid, Jaloezie en Ennui.