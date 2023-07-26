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Haunted Mansion

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 3 min.

26 juli 2023

Actie, Avontuur, Komedie, Familie, Fantasy

De film, geregisseerd door Justin Simien, heeft een sterrencast met ondermeer LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis en Jared Leto als de Geest in de Hoedendoos. Gebaseerd op de klassieke pretparkattractie, gaat Haunted Mansion over een vrouw met haar zoon die een bont gezelschap van zogenaamde spirituele experts inschakelen om hun huis te ontdoen van bovennatuurlijke krakers. De producenten van de film zijn Dan Lin en Jonathan Eirich. Nick Reynolds en Tom Peitzman zijn de uitvoerende producenten.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 3 min.
Releasedatum: 26 juli 2023

  • Geregisseerd door

    Justin Simien

  • Geproduceerd door

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Cast

    Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto

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