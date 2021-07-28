Jungle Cruise

Vergezel de populaire Dwayne Johnson en Emily Blunt voor het avontuur van je leven in Disneys ‘Jungle Cruise’, een vrolijke, spannende reis door de Amazone met de grappen makende Frank Wolff en de onversaagde dr. Lily Houghton. Lily reist van Londen, Engeland naar de Amazon en huurt de twijfelachtige diensten van Frank in om haar te vervoeren op La Quila – zijn gammele, maar charmante boot. Lily wil een oude boom vinden met ongeëvenaarde geneeskrachtige kwaliteiten – wat de toekomst van de geneeskunst zou kunnen veranderen. Tijdens hun epische zoektocht ervaart het vreemde duo vele gevaren en bovennatuurlijke krachten, die zich alle verschuilen achter de verraderlijke pracht van het welige regenwoud. Maar als de geheimen van de verloren boom worden blootgelegd, wordt de inzet groter voor Lily en Frank, en hangt hun lot – en dat van de mensheid – aan een zijden draadje.