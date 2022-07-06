Thor: Love and Thunder

In Thor: Love and Thunder van Marvel Studios vinden we de God van de Donder terug op een reis die hij nog nooit heeft meegemaakt: een zoektocht naar innerlijke vrede. Maar het pensioen van Thor wordt onderbroken door een galactische moordenaar die bekend staat als Gorr de Godenslachter, die de uitroeiing van de goden nastreeft. Om de dreiging het hoofd te bieden roept Thor de hulp in van koning Valkyrie, Korg en zijn ex-vriendin Jane Foster, die - tot Thors verbazing - op onverklaarbare wijze zijn magische hamer, Mjolnir, hanteert als de Machtige Thor. Samen beginnen ze aan een aangrijpend kosmisch avontuur om het mysterie van de wraak van de Godenslachter te ontrafelen en hem te stoppen voordat het te laat is. Geregisseerd door Taika Waititi en geproduceerd door Kevin Feige en Brad Winderbaum.