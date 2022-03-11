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Turning Red

11 maart 2022

Animatie, Kinderen en familie

Disney en Pixars ‘Turning Red’ introduceert Mei Lee haar puberteit. Haar iets te beschermende moeder, Ming de tiener. En als veranderingen in haar interesses, relaties en lichaam al niet genoeg waren, als ze te opgewonden raakt (wat bijna ALTIJD is), verandert ze in een grote, rode panda! Geregisseerd door Academy Award®-winnaar Domee Shi (Pixar short ‘Bao’) en geproduceerd door Lindsey Collins.

Releasedatum: 11 maart 2022

  • Geregisseerd door

    Domee Shi

  • Geproduceerd door

    Lindsey Collins

  • Cast

    Dilara Horuz, Cystine Carreon

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