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Black Widow

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 13 min.

7 juli 2021

Actie, Avontuur, Sciencefiction, Superheld

In de actievolle spionagethriller Black Widow van Marvel Studios wordt Natasha Romanoff, ook bekend als Black Widow, geconfronteerd met de duistere delen van haar leven, wanneer een gevaarlijke samenzwering ontstaat die verband houdt met haar verleden. Achtervolgd door een kracht die zich niet laat tegenhouden om haar uit te schakelen, moet Natasha omgaan met haar geschiedenis als spion en de verbroken relaties die in haar kielzog zijn achtergelaten, lang voordat ze een Avenger werd.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 13 min.
Releasedatum: 7 juli 2021

  • Geregisseerd door

    Cate Shortland

  • Geschreven door

    Eric Pearson

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

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