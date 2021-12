Mulan

De veelgeprezen filmmaker Niki Caro brengt het epische verhaal van de legendarische Chinese krijger tot leven in Disney's MULAN, waarin een onverschrokken jonge vrouw uit liefde voor haar familie en haar vaderland alles riskeert om een van de grootste krijgers te worden die China ooit heeft gekend. Wanneer de keizer van China een decreet uitvaardigt dat een man per gezin in het keizerlijke leger moet dienen om het land te verdedigen tegen noordelijke indringers, neemt Hua Mulan, de oudste dochter van een geëerd krijger, de plaats in van haar zieke vader. De als man vermomde Hua Jun wordt voortdurend op de proef gesteld en moet al haar innerlijke kracht en ware potentieel benutten. Deze epische reis maakt van haar een geëerd krijger en levert haar het respect op van een dankbare natie en een trotse vader.