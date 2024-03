Star Wars: The Phantom Menace (Episode I)

Beleef voor de eerste keer volledig digitaal, de heroïsche avonturen van Star Wars: Episode I - The Phantom Menace. Na koningin Amidala gered te hebben van de invasie van Naboo, stranden Jedi Qui-Gon Jinn en zijn padewan Obi-Wan Kenobi op Tatooine. Hier ontdekken zij Anakin Skywalker, die zeer sterk blijkt te zijn in de Force. Anakin wint een Podrace, en daarmee zijn vrijheid. Onze helden gaan terug naar Naboo, waar de jedi strijd leveren met de gevaarlijke Darth Maul. Pas dan beseffen zij, dat de invasie slechts een stap is, in het sinistere plan van de weer opgestane macht, genaamd de Sith.