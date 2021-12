Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi, de ster uit Marvel Studio's Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings wordt geconfronteerd met zijn verleden als hij in het web van de mysterieuze Tien Ringen terechtkomt. Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings werd geregisseerd door Destin Daniel Cretton en geproduceerd door Kevin Feige en Jonathan Schwartz. Louis D’Esposito, Victoria Alonso en Charles Newirth zijn de executive producers. Dave Callaham, Destin Daniel Cretton en Andrew Lanham schreven het filmscript en het verhaal is van Dave Callaham en Destin Daniel Cretton.