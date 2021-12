Cruella

Academy Award®-winnares Emma Stone (‘La La Land’) speelt in Disneys ‘Cruella’, een nieuwe film over de opstandige jeugd van een van de beruchtste – en berucht modieuste – boeven, de legendarische Cruella de Vil. ‘Cruella’, dat zich afspeelt in het Londen van de jaren 70 van de 20e eeuw tijdens de punkrockrevolutie, volgt jonge oplichtster Estella, een slim en creatief meisje dat beroemd wil worden met haar ontwerpen. Ze raakt bevriend met een stel jonge dieven die van haar voorliefde voor kattenkwaad houden en samen kunnen ze een leven opbouwen op de straten van Londen. Op een dag trekt Estella’s modebewustzijn het oog van de barones Von Hellman, een modelegende die verschrikkelijk chic en haute is, gespeeld door tweevoudig Oscar®-winnares Emma Thompson (‘Howards End’, ‘Sense & Sensibility’). Maar hun relatie leidt tot een reeks gebeurtenissen en onthullingen die ertoe leiden dat Estalla haar gemene kant koestert en de hese, modieuze en op wraak beluste Cruella wordt. Disneys ‘Cruella’ is geregisseerd door Craig Gillespie (‘I Tonya’) naar een script van Dana Fox en Tony McNamara, een verhaal van Aline Brosh McKenna en Kelly Marcel & Steve Zissis. Het is geproduceerd door Andrew Gunn (‘Freaky Friday’), Marc Platt (‘Mary Poppins Returns’) en Kristin Burr (‘Christopher Robin’), met Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff en Glenn Close als uitvoerend producenten. Tweevoudig Oscar®-winnende kostuumontwerper Jenny Beavan (‘Mad Max: Fury Road’, ‘A Room with a View’) heeft de duizelingwekkende kostuums ontworpen, die hun eigen leven leiden.