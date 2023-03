Guardians of the Galaxy: Volume 3

In Marvel Studios 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' zien onze geliefde buitenbeentjes er tegenwoordig een beetje anders uit. Nadat Knowhere van de Collector is overgenomen, zien we dat de Guardians werken aan het herstellen van de extreme schade die Thanos heeft aangericht, vastbesloten om van Knowhere een veilige plek te maken, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle vluchtelingen die ontheemd zijn door het harde universum. Maar het duurt niet lang voordat hun leven op zijn kop wordt gezet door de echo's van het turbulente verleden van Rocket. Peter Quill, nog steeds aan het bijkomen van het verlies van Gamora, moet zijn team om hem heen verzamelen voor een gevaarlijke missie om het leven van Rocket te redden, een missie die, als hij niet succesvol wordt voltooid, mogelijk kan leiden tot het einde van de Guardians zoals we die kennen.