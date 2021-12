Maleficent 2

Het verhaal over Disney's meest iconische schurk gaat verder in Maleficent 2, met in de hoofdrol Angelina Jolie. Maleficent en haar peetdochter Aurora gaan twijfelen aan hun verbondenheid wanneer ze uit elkaar worden gedreven door een aankomend huwelijk, onverwachte bondgenoten en nieuwe duistere krachten.