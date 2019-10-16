* Algemene voorwaarden van toepassing | Abonnementen vanaf slechts € 6,99 per maand

Maleficent 2

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 59 min.

16 oktober 2019

Actie-avontuur, Familie, Fantasy

Het verhaal over Disney's meest iconische schurk gaat verder in Maleficent 2, met in de hoofdrol Angelina Jolie. Maleficent en haar peetdochter Aurora gaan twijfelen aan hun verbondenheid wanneer ze uit elkaar worden gedreven door een aankomend huwelijk, onverwachte bondgenoten en nieuwe duistere krachten.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 59 min.
Releasedatum: 16 oktober 2019

  • Geregisseerd door

    Joachim Rønning

  • Geschreven door

    Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue

  • Geproduceerd door

    Joe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson

  • Cast

    Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville

Meer films

Volg Disney op:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube