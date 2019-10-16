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Maleficent 2
Het verhaal over Disney's meest iconische schurk gaat verder in Maleficent 2, met in de hoofdrol Angelina Jolie. Maleficent en haar peetdochter Aurora gaan twijfelen aan hun verbondenheid wanneer ze uit elkaar worden gedreven door een aankomend huwelijk, onverwachte bondgenoten en nieuwe duistere krachten.
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Geregisseerd doorJoachim Rønning
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Geschreven doorLinda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
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Geproduceerd doorJoe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson
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CastAngelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville