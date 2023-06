Wish

"Wish" van Walt Disney Animation Studios is een animatiemusicalkomedie die het publiek meevoert naar het magische koninkrijk Rosas, waar Asha, een scherpzinnige idealiste, een wens doet die zo krachtig is dat deze wordt beantwoord door een kosmische kracht: een balletje grenzeloze energie genaamd Star. Samen gaan Asha en Star de confrontatie aan met een geduchte vijand - de heerser van Rosas, koning Magnifico - om haar volk te redden en te bewijzen dat wanneer de wil van een moedig mens samengaat met de magie van de sterren, er wonderlijke dingen kunnen gebeuren.