Elemental

Disney en Pixar’s nieuwe film “Elemental” speelt zich af in Elementenstad, waar vuur-, water-, land- en luchtbewoners samenleven. Als Ember, een pittige en pientere jonge vrouw, vriendschap sluit met Wade, een geestige en gemoedelijke gast, worden haar ideeën over de wereld die ze bewonen flink op de proef gesteld. Geregisseerd door Peter Sohn (“The Good Dinosaur,” “Partly Cloudy” short), geproduceerd door Denise Ream (“The Good Dinosaur,” “Cars 2”).