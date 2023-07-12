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Elemental

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 43 min.

12 juli 2023

Animatie, Komedie, Fantasy, Kinderen en familie

Disney en Pixar’s nieuwe film “Elemental” speelt zich af in Elementenstad, waar vuur-, water-, land- en luchtbewoners samenleven. Als Ember, een pittige en pientere jonge vrouw, vriendschap sluit met Wade, een geestige en gemoedelijke gast, worden haar ideeën over de wereld die ze bewonen flink op de proef gesteld. Geregisseerd door Peter Sohn (“The Good Dinosaur,” “Partly Cloudy” short), geproduceerd door Denise Ream (“The Good Dinosaur,” “Cars 2”).

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 43 min.
Releasedatum: 12 juli 2023

  • Geregisseerd door

    Peter Sohn

  • Geproduceerd door

    Denise Ream

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