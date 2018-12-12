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Ralph Breaks The Internet
In Disney's "Ralph Breaks the Internet" nemen Ralph en Vanellope het riskante besluit om naar het wereldwijde web te reizen - of het web tegen Ralph bestand is, dat is nog maar de vraag…
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Geregisseerd doorRich Moore, Phil Johnston
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Geschreven doorPhil Johnston, Pamela Ribon
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Geproduceerd doorClark Spencer
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CastFrank Lammers, Georgina Verbaan, Anouk Maas, Sharon Doorson, Sascha Visser, Irene Moors, Jim de Groot, Ad Visser, Michiel Veenstra