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Ralph Breaks The Internet

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 52 min.

12 december 2018

Actie-avontuur, Animatie, Komedie, Familie

In Disney's "Ralph Breaks the Internet" nemen Ralph en Vanellope het riskante besluit om naar het wereldwijde web te reizen - of het web tegen Ralph bestand is, dat is nog maar de vraag…

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 52 min.
Releasedatum: 12 december 2018

  • Geregisseerd door

    Rich Moore, Phil Johnston

  • Geschreven door

    Phil Johnston, Pamela Ribon

  • Geproduceerd door

    Clark Spencer

  • Cast

    Frank Lammers, Georgina Verbaan, Anouk Maas, Sharon Doorson, Sascha Visser, Irene Moors, Jim de Groot, Ad Visser, Michiel Veenstra

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