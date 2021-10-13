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Ron's Gone Wrong
“Ron's Gone Wrong” van 20th Century Studios en Locksmith Animation, vertelt het verhaal van de sociaal ietwat onhandige brugklasser Barney en Ron, zijn nieuwe “Beste vriend - zo uit de doos”. Ron, een sprekende, met het internet verbonden robot, hapert nogal eens en dat leidt tot hilarische situaties, maar ook tot een spannend avontuur waarin Barney en Ron - tegen de achtergrond van het socialemediatijdperk - ontdekken wat ware vriendschap inhoudt.
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Geregisseerd doorSarah Smith, Jean-Philippe Vine
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Geschreven doorPeter Baynham, Sarah Smith
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Geproduceerd doorJulie Lockhart, Lara Breay
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CastJules Vosmaer, Frederique Sluyterman van Loo, Florus Rooijen, Gioia Parijs, Jan Elbertse, Moos Parser, Huub Dikstaal, Kelvin Allison