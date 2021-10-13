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Ron's Gone Wrong

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 46 min.

13 oktober 2021

Animatie, Komedie

“Ron's Gone Wrong” van 20th Century Studios en Locksmith Animation, vertelt het verhaal van de sociaal ietwat onhandige brugklasser Barney en Ron, zijn nieuwe “Beste vriend - zo uit de doos”. Ron, een sprekende, met het internet verbonden robot, hapert nogal eens en dat leidt tot hilarische situaties, maar ook tot een spannend avontuur waarin Barney en Ron - tegen de achtergrond van het socialemediatijdperk - ontdekken wat ware vriendschap inhoudt.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 46 min.
Releasedatum: 13 oktober 2021

  • Geregisseerd door

    Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

  • Geschreven door

    Peter Baynham, Sarah Smith

  • Geproduceerd door

    Julie Lockhart, Lara Breay

  • Cast

    Jules Vosmaer, Frederique Sluyterman van Loo, Florus Rooijen, Gioia Parijs, Jan Elbertse, Moos Parser, Huub Dikstaal, Kelvin Allison

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