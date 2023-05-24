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The Little Mermaid (2023)

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

2 uur 15 min.

24 mei 2023

Fantasy, Kinderen, Live-actie, Musical, Romantiek

In deze adembenemende live-action bewerking van de geliefde animatieklassieker, volgt een jonge zeemeermin haar hart. Om te ervaren hoe het leven aan land is, sluit ze een deal met een boosaardige zeeheks, maar haar leven komt daardoor in gevaar. Waarschuwing: Bevat flitsende beelden die van invloed kunnen zijn op lichtgevoelige kijkers.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 9 jaar
Looptijd: 2 uur 15 min.
Releasedatum: 24 mei 2023

  • Geregisseerd door

    Rob Marshall

  • Geproduceerd door

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca, Rob Marshall

  • Cast

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni, Art Malik

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