* Algemene voorwaarden van toepassing | Abonnementen vanaf slechts € 6,99 per maand
The Little Mermaid (2023)
In deze adembenemende live-action bewerking van de geliefde animatieklassieker, volgt een jonge zeemeermin haar hart. Om te ervaren hoe het leven aan land is, sluit ze een deal met een boosaardige zeeheks, maar haar leven komt daardoor in gevaar. Waarschuwing: Bevat flitsende beelden die van invloed kunnen zijn op lichtgevoelige kijkers.
-
Geregisseerd doorRob Marshall
-
Geproduceerd doorMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca, Rob Marshall
-
CastHalle Bailey, Daveed Diggs, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni, Art Malik