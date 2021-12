Lightyear

“Lightyear,” is een nieuwe film van Disney en Pixar. Het sci-fi actie-avontuur toont de oorspronkelijke ontstaansgeschiedenis van Buzz Lightyear -de held waarop de speelgoedfiguur is geïnspireerd - en introduceert de legendarische Space Ranger die al generaties lang fans weet te winnen. De regie van “Lightyear” is in handen van Angus MacLane, Annie Award-winnaar, Pixar-animator, en co-regisseur van “Finding Dory” uit 2016 . Galyn Susman (“Toy Story That Time Forgot” short) is de producent.